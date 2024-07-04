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Batman'da araçta 1780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Hasankeyf ilçesi kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1780 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da bir araçta gümrük kaçağı 1780 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf ilçesi kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 1780 paket sigara bulundu, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasankeyf Batman Güvenlik Suç Kaçakçılık Güncel Haberler

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