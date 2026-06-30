Batman'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
İlçenin Uzunçayır köyü Üzümlü mezrasında akraba ailelerin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavga, ailelerin dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda, Orhan E. (47), Abdurrahman E. (60), Erkan E. (24), Erman E. (27), Mehmet E. (63) ve Amine E. (20) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak