Batman'da 3. Gastronomi Fuarı Açıldı

Batman'da Valilik koordinesinde düzenlenen 3. Gastronomi Fuarı'nın açılışı, yöresel lezzetlerin tanıtımına yönelik çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Fuarda 130 stand ve birçok workshop yer alıyor.

Valilik koordinesinde Batman Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından organize edilen fuarın açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, Batman'ın çevre illerinden aldığı nüfus ile büyük bir şehir haline geldiğini, gastronomisinin de bu yönde şekillendiğini söyledi.

Fuar ile Batman mutfağını dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını belirten Canalp, "Diyarbakır'ın da Siirt'in de Mardin'in de Bitlis'in de meşhurlarını Batman'ın gastronomisi kendi içinde barındırıyor. Fuar ile Batman mutfağını tanıtıyoruz aynı zamanda aramızdaki dayanışmayı da arttırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okunan dua ve kesilen kurdele ile fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarda, 12 şef ve 12 akademisyen tarafından çeşitli workshoplar, canlı performanslar ve söyleşi düzenlenecek. Yöresel lezzetlerin bulunduğu 130 standın yer aldığı fuar, 16 Kasım'a kadar sürecek.

