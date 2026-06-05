Batman'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü trafik uygulamasında yakalandı
Batman'da trafik uygulamasında durdurulan bir araçta, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.E. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Batman'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, trafik uygulamasında yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Atatürk Parkı önünde uygulama gerçekleştirdi.
Durdurulan bir araçta Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sürücü M.E'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak