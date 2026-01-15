Haberler

Gercüş'te 12 katlı binanın giriş merdiveni çöktü

Güncelleme:
Olay, öğleden sonra Gercüş ilçesi Çukurçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş kısmındaki beton merdivenin blokları çöktü. Çökmenin etkisiyle bina girişinde çukur oluştu. Gürültüyü duyan ve deprem olduğunu sanan binadakiler panikle dışarı çıktı. Çökme sırasında binaya girip çıkan kimse olmadığı için yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

