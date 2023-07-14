Batman'da hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Batman'da 11 adrese eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama

BATMAN - Batman'da hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahısların yakalanması yönelik 21 ekipten oluşan 55 personelin katılımı ile 11 şüpheliye yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; A.Ç., G.G., M.E.A., Y.T., ve H.S. gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.