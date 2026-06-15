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Batman Çayı'nda mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı

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Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle 2 ayrı adacıkta mahsur kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin botlarla yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

BATMAN Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan 2 ayrı adacıkta mahsur kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Batman Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla çay kenarına giden 23 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle oluşan 2 ayrı adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla bölgeden çıkamayan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, botlarla önce 20 kişinin bulunduğu adacığa, ardından 3 kişinin bulunduğu diğer adacığa ulaştı. Mahsur kalan 23 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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