Haberler

Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin botla müdahalesiyle kurtarıldı.

BATMAN'da, piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı kenarında su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkisinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için çay kenarına giden M.E.B. ile M.C.A., su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamayan 2 kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, botla adacığa ulaşarak mahsur kalan 2 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama

Fenerbahçe'ye Yunanistan'da büyük terbiyesizlik
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı

Çöp konteynerindeki poşetlerde bulundu! Failin kimliği daha da skandal
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına 'CHP Genel Başkanı' unvanını yazdı

Kılıçdaroğlu ilk değişikliği sosyal medya hesabında yaptı
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon

Yunanistan'da milli yıldızımız Alperen'e çirkin provokasyon