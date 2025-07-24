Batman Belediyesi'nden Ücretsiz Fizyoterapi Hizmeti

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Batman Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve hareket sağlığını desteklemek amacıyla ücretsiz fizyoterapi hizmeti sunmaya başladı. Hizmet, uzman fizyoterapist eşliğinde haftanın her günü, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki müdürlük binasında veriliyor.

Batman Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve hareket sağlığını desteklemek amacıyla ücretsiz fizyoterapi hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmet, hafta içi her gün Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan müdürlük binasında uzman fizyoterapist eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Hizmet kapsamında kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları, bel ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları, eklem problemleri, fıtık, omuz ve diz sorunları ile masa başı çalışanlarda sıkça rastlanan hareket kısıtlılıkları gibi fiziksel sağlık sorunlarına yönelik bireysel değerlendirme ve danışmanlık sağlanıyor.

Ayrıca, fiziksel aktiviteye başlamak isteyen bireylere önleyici sağlık rehberliği de sunuluyor.

Ücretsiz ve randevu gerektirmeyen fizyoterapi hizmetinden, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında yararlanılabiliyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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