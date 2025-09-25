Batman Belediyesi 13 Ton Atık Madeni Yağı Geri Dönüşüme Kazandırdı

Batman Belediyesince 9 aylık dönemde 13 ton 495 kilogram atık madeni yağı geri dönüşüme kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde toplanan kullanılmış madeni yağ, lastik, akü ve çeşitli elektronik atıklar belirli periyotlarla geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

Kent merkezinde hizmet veren belediye araçlarından elde edilen atıklar da aynı şekilde geri dönüşüme yönlendirilerek ekonomiye katma değer sağlanıyor.

Açıklamada, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirletebildiği, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla atık yağların doğaya karışmasının engellendiği vurgulandı.

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla çevre duyarlılığına yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.