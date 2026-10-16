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Batı Şeria'da zeytin hasadına saldıran İsrailliler Turmusaya'da 3 aracı ateşe verdi

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Batı Şeria'da Turmusaya beldesinde İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırıp 3 aracı ateşe verdi. BM, saldırıların geçen yılki rakamları aştığını; Filistin Ayrım Duvarı Heyeti 12 Ekim'de bu ay başından bu yana 136 saldırı belgelendiğini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasadı yapmaya çalışan Filistinlilere saldırdı, 3 aracı ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde zeytin hasadı sezonu devam ederken Filistinli çiftçilere saldırılarını sürdürdü.

Turmusaya'da zeytin toplamaya çalışan Filistinlileri darbeden ve engelleyen İsrailliler, ayrıca 3 aracı ateşe verdi.

Daha sonra beldede taşkınlık yapan İsrailliler, bölge sakinlerini rahatsız etti.

Birleşmiş Milletler (BM), dün işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadıyla uğraşan halka, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan saldırıların sayısının geçen yılki rakamları aştığını bildirmişti.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, bu ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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