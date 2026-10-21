Batı Şeria'da İsraillilerin saldırılarında 4 Filistinli yaralandı, zeytinler çalındı

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenledikleri saldırılarda 4 Filistinli yaralandı.

Hukuk aktivisti Usame Mehamira, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsraillilerin, güneydeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesi kırsalındaki Hırbet Heribe en-Nebi'de bir Filistinlinin evine saldırdığını ifade etti.

Mehamira, İsraillilerin ev sakinlerini darbettiğini ve 2'sinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Başka bir grup İsrailli ise Yatta bölgesinde zeytin toplayan bir Filistinli aileye saldırdı. 60 yaşındaki bir Filistinli aldığı darbeler sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İsrailliler ayrıca Filistinlilerin topladığı zeytinleri çaldı.

Filistin'in Sesi Radyosu ise başka bir grup İsraillinin, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Er-Reşayide köyünde bir Filistinliyi bıçakladığını bildirdi ancak durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu ise İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bugün Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik 13 saldırı ve ihlal tespit edildiğini duyurdu.

Saldırıların, "çiftçilere saldırma ve onları zeytin hasadından alıkoyma, mahsulü çalma, ağaçları kesme, evleri basma, koyunları çalma, yolları kapatma ve kaçak yerleşimler kurma" şeklinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA