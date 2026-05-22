Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir ev ile iki araca saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Ramallah ve El Halil'deki baskınlarda Filistinlilere ait bir ev ile 2 araca zarar verdi, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Ramallah'ın köylerine düzenlediği baskınlarda Filistinlilere ait bir ev ile 2 araca zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, toprakları gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Berka köyüne baskın düzenledi.

İsrailliler, Filistinli Nail Mustafa'ya ait evi taşlayarak, evin pencerelerini kırdı.

Köydeki ticari bir araca saldırarak camlarını kıran İsrailliler, köyün ana girişini de taşlarla kapattı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Attara köyü yakınlarında ise toprakları gasbeden İsrailliler, içerisinde bir ailenin bulunduğu araca saldırdı.

İsrailliler, Deyr Gassane köyünden gelen aracın camlarını kırdı.

3 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri, El Halil kentine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin evlerine baskın düzenlendi, arama yapıldı, eşyalara zarar verildi.

El Halil'in güneybatısındaki Dura beldesine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, bölgedeki bir apartmanda çok sayıda dairede arama yaptı, eşyaları tahrip etti.

Ayrıca İsrail güçlerinin El Halil'in Eski Şehir bölgesindeki baskıcı uygulamalarının arttığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Cabir, Selayime ve Vadi Hasın mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uyguladı. Sokağa çıkma yasağının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne ulaşımını sağlamak için uygulandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı
Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Bayram temizliği yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun

Adliyede ifade veren Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte