Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı ve traktörü ateşe verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler, Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir araç ve traktörü ateşe verdi. Bir Filistinli de saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede saldırılar arttı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim kentinin doğusunda düzenledikleri baskında Filistinlilere ait bir aracı ve traktörü ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tulkerim kentinin doğusundaki Ramin beldesine baskın düzenledi.

Filistinli Menal Zeydan, fanatik İsraillilerin 4 araçla bölgeye gelerek, Filistinlilere ait bir araca ve traktörü ateşe verdiğini ve araçların tamamen yandığını söyledi.

Zeydan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin başka araç ve evleri de ateşe vermeye çalıştığını ancak bölge sakinlerinin hızlı müdahalesi sayesinde bunun önlendiğini kaydetti.

Beytüllahim kentinin güneydoğusundaki Ebu Encim bölgesinden Enver Favagra (30) Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırıya uğradı. Vücudunda morluklar ve yaralanmalar olan söz konusu Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre söz konusu dönemde İsrail askerleri ile İsrailli işgalcilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halka’nın Samara’sı arkasında bir servet bıraktı! Annesi mahkemeye koştu

Halka’nın Samara’sı arkasında servet bıraktı! Annesi mahkemeye koştu
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı

'Dur' ihtarına uymayan sürücüden polisi hayrete düşüren kaçış
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı