İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskında attığı gaz bombası 2 çocuğu hastanelik etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine düzenlediği baskında attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyindeki Dıheyşe Mülteci Kampı ile El-Hıdr kasabasına baskın düzenledi.

El-Hıdr???????'daki baskında yaralama ya da gözaltı yaşanmazken, Dıheyşe'de askerler Kurban Bayramı için çarşıda alışveriş yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı.

Olayda, 2 ve 4 yaşındaki 2 çocuk gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı