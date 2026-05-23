İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskında attığı gaz bombası 2 çocuğu hastanelik etti
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine düzenlediği baskında attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 2 ve 4 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyindeki Dıheyşe Mülteci Kampı ile El-Hıdr kasabasına baskın düzenledi.
El-Hıdr'daki baskında yaralama ya da gözaltı yaşanmazken, Dıheyşe'de askerler Kurban Bayramı için çarşıda alışveriş yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı.
Olayda, 2 ve 4 yaşındaki 2 çocuk gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı