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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yamun beldesine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü. Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki saldırı ve gözaltılar arttı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cenin kentinin batı kesimindeki Yamun beldesine baskın düzenledi.

Filistinlilere ait bir evin etrafını saran İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açtığı, olayda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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