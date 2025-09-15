Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı
Seydişehir'de otlatıldığı sırada bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı ve sahibi Kadir Gırman'a teslim edildi.
Seydişehir ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ketenli Mahallesi'nde Kadir Gırman'a ait bir inek, otlatıldığı sırada Gavur Gölünde bulunan bataklığa saplandı.
Gırman, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Bataklığa saplanan inek ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Bataklıktan kurtarılan büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel