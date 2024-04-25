Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'ya, Muhtarlar Derneği üyeleri ziyarette bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ve muhtarlar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kundakçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kundakçı, "Muhtarlar halkımızın içinde mahalle ve köylerde bulunan sesimiz, kulağımızdır. Kaymakamlığımızın kapısı halkımıza ve muhtarlarımıza her zaman açıktır." dedi.