Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'ya Muhtarlar Derneği üyeleri ziyarette bulundu
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Muhtarlar Derneği üyeleri tarafından ziyaret edildi. Kundakçı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve muhtarlarla sohbet etti. Kaymakam Kundakçı, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek muhtarların önemine vurgu yaptı.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'ya, Muhtarlar Derneği üyeleri ziyarette bulundu.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ve muhtarlar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kundakçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kundakçı, "Muhtarlar halkımızın içinde mahalle ve köylerde bulunan sesimiz, kulağımızdır. Kaymakamlığımızın kapısı halkımıza ve muhtarlarımıza her zaman açıktır." dedi.