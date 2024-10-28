Baskil'de TSKGV Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, vakfın gerçekleştirileceği etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, fahri kurul üyeleriyle bir araya geldi.
Türker, vakfın faaliyetlerinin tanıtımı için ilçede çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.