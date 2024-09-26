Baskil'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği Düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti, şiir okuma ve ilahi seslendirme gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Katılımcılar dinî konularda bilgi aldı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkan Vekili Bahri Genç, Baskil İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, Eğitim Bir- Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, kurum temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konusunda konuşma yaptı.
Daha sonra öğrenciler tarafından şiir okundu, Veda Hutbesi oratoryosu sunuldu.
Program sonunda imam hatip lisesi öğrencilerinden oluşan koro ilahiler seslendirdi.