Baskil'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Baskil'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen toplantıda, 2025-2026 dönemi yatırımları ve muhtarların talepleri değerlendirildi. Kaymakam Çıkrık, köylere yönelik yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı"na, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Ayhan, İl Genel Meclis üyeleri, ilgili kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Çıkrık, yaptığı açıklamada, toplantıda 2025-2026 yılına ilişkin yatırımları değerlendirdiklerini, muhtarların taleplerini aldıklarını söyledi.

Toplantıda, 2026 yılında yapılacak çalışmaların da planlamasının yapıldığını ifade eden Çıkrık, yapılan yatırımların köylere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
