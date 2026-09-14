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Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı

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Başkentteki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Başkentteki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda farklı içerikli uyuşturucu, 2 bıçak, 2 litre zirai gübre, 2 hava kompresörü, 2 çadır, 15 cep telefonu, 1 elektronik terazi ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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