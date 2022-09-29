Başkentte 'Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla düzenlenen kampanyanın Ankara ayağı, Türkan Yamantürk İlkokulu önünde hayata geçti.

İçişleri Bakanlığının, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması hedefiyle yaya önceliğine yönelik sürücü duyarlılığını artırmak için 81 ilde eş zamanlı başlattığı kampanyanın tanıtımı için Türkan Yamantürk İlkokulu önünde Çankaya Kaymakamı Murat Duru ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler "Sen Dur Yaşam Durmasın", "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın", "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" sloganlarının yer aldığı dövizlerle katıldığı etkinlikte Çankaya Kaymakamı Murat Duru konuşma yaptı.

Duru, "Buradan bütün sürücülerimizden yayalarımıza saygılı olmalarını istirham ediyoruz. Kazasız belasız, güvenli bir trafik yolculuğunu sağlamalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul önündeki ışıksız yaya geçidinin iki çizgisini sembolik olarak kırmızıya boyayan Duru, ardından öğrencilerle karşıya geçti.

"Önce Yaya" görselleri

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Hayata saygı duruşu" ve "Yayalar kırmızı çizgimiz" sloganlarıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyu bilgilendirilecek.

Ülke genelinde trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde "Önce Yaya" görselleri uygulanacak, yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek.