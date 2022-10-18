HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün taksiyle çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Güncel Haberler Ankara'da HDP milletvekillerini taşıyan araçla ticari taksinin çarpışması sonucu taksi sürücüsü hayatını kaybetmiş ve 3 HDP'li vekil ise hafif yaralanmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında meydana gelen kazada, HDP'li Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götürmekte olan Ufuk E. idaresindeki minibüs, Soner Özenç (55) idaresindeki ticari taksi ile çarpıştı. GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin yürütülen soruşturma dosyasının delileri arasına giren kayıtlara göre kaza 14 Ekim saat 06.49'da yaşandı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle taksinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Taksi sürücüsü hayatını kaybetti TAKSİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Sürücü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada, taksideki yolcu S.G. ile minibüsteki HDP Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve minibüs şoförü yaralandı. MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI Soruşturma kapsamında minibüs şoförü Ufuk E, gözaltına alındı. "Taksirle ölüme" ve "yaralanmaya neden olmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakemliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Güncel Haberler

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