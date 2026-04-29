Başkentte silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Başkentte silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Keçiören, Mamak, Altındağ, Elmadağ, Akyurt, Çubuk ilçelerindeki 11 şüpheliye ait adreste arama yaptı.

Aramalarda, 7 kurusıkı tabanca, 9 tabanca alt gövdesi, 15 şarjör, 155 muhtelif silah parçası ile 357 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K, M.K, E.T. ve Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

