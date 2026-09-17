Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte sabah başlayan sağanak, trafiği olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Başkentte sabah başlayan sağanak, trafiği olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu meydana geldi.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.
Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA