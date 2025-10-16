Haberler

Başkentte İnşaat Çalışmaları Çevresindeki Bina Kaydı

Mamak ilçesinde bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişikteki 17 katlı binanın çevresinde kayma meydana geldi. Bina sakinleri, inşaatın kendi binalarına zarar verdiğini ifade ederek çalışmaların durdurulmasını talep ettiler. Mamak Belediyesi, incelemelerin devam ettiğini ve yapı güvenliğinin sağlanacağına dair açıklamalarda bulundu.

Başkentte bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişikteki 17 katlı binanın çevresinde kayma meydana geldi.

Mamak ilçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında, bitişikte bulunan 17 katlı binanın çevresinde kayma yaşanınca Belediye ekipleri, binanın otopark kısmına şerit çekerek giriş çıkışları kapattı.

Çevresinde çatlaklar oluşan binada yaşayan vatandaşlar ise evlerine girmeye çekiniyor.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı binanın sakinleri, inşaat çalışmasının kendi binalarına zarar verdiğini ve bir an önce durdurulması gerektiğini belirtiyor.

Bina sakini Buket Nayır, "Misafirim vardı bizleri arayıp buranın kaydığını söylediler. Bizler de kaydığını gördük. Bir hamleyle evden çıktık. Arabalarımızı inanın zor kurtardık. Bu sorunu 4 aydır yaşıyoruz. Önce yolumuz, şimdi de burası kaydı." dedi.

Tuncay Gür ise "Böyle bir durumda dünyanın neresinde olursanız olun iş durur. Çalışmaya devam ediyorlar. İşi de durdurmuyorlar. Orada güvenlik tedbirlerine uymadan devam ediliyor. Bu apartman çökse bu kadar kişinin ölümünden kim sorumlu olacak?" ifadelerini kullandı.

Temeli kazılan binanın müteahhidi Semih Kırşan ise korkulacak bir durum olmadığını ileri sürerek, "Bu zamana kadar mimari projemizde fore kazık yoktu. Hafriyatı almaya başlayıp ufak tefek çökmeler olduğunu görünce belediyeyle ortak bir karar aldık. Fore kazıklarımızı çaktık. Şu an korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

Mamak Belediyesinden açıklama

Mamak Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 981. Sokak'ta bulunan Deniz Sitesi çevresinde, bitişik parselde süren inşaat faaliyetleriyle ilgili olarak alanında uzman üniversite öğretim üyeleri ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla teknik incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir yapısal risk tespit edilmediği bildirilen açıklamada, "Söz konusu durum, inşaat alanındaki otopark kısmında meydana gelen dolgu oturmasından ibarettir. Bu gece söz konusu alanda kayayla dolgu yapılması için hazırlıklara başlanmıştır. Çalışmaların güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbir hazırlıkları yapılmaktadır. Belediyemiz, ilgili kurumlarla süreci yakından takip etmekte olup, incelemeler bu gece ve ilerleyen günlerde de devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

