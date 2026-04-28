Başkentte "Gümüşhane'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlendi

Başkentte, "Gümüşhane'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Gümüş Strateji Grup ve Danışma Kurulu tarafından organize edilen tören, İLBANK Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Törende konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Gümüşhane'nin tarihi ve kültürel birikimine dikkati çekti.

Adan, Gümüşhane'nin Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Gümüşhane tarihimizin her devrinde destanlar yaşayan kadim bir kilim gibi Anadolu topraklarını süslemektedir." ifadelerini kullandı.

Kentin geçmişte işgallere karşı direnişine değinen Adan, "Gümüşhaneliler milli mücadele ruhunu her dönemde korudu. Gümüşhane'nin yiğit evlatları ay-yıldızlı sancağı hiçbir zaman düşürmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşhane'nin yalnızca coğrafyasıyla değil insan yapısıyla da öne çıktığını dile getiren Adan, "Bugün manevi iklimini teneffüs ettiğimiz, kültürüyle gönlümüzü şenlendirdiğimiz ezeli ve ebedi Türk yurdu Gümüşhane'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde bulunmaktan ziyadesiyle onur duyuyorum." dedi.

Danışma kurulunda Prof. Dr. Oktay Yıldız, Prof. Dr. Çetin Kadakal, Talat Ülker, Tahsin Söğüt, Mutlu Gürler, Sezai Köprülü, Murat Emre Güner, Engin Doğru ve Adem Ezber'in yer aldığı ödül töreninde, Gümüşhane'ye çeşitli alanlarda katkı sağlayan kişi ve kurumlara ödül verildi.

Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunan isimleri teşvik etmeyi amaçlayan programda, eğitimden kültür sanata, kamu hizmetlerinden iş dünyasına kadar farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

TBMM Başkanvekili Adan da "Onur Ödülleri"ni takdim etti.