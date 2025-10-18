Haberler

Başkentte 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Keçiören'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü.

Başkentte 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Keçiören'in Sancaktepe Mahallesi'nde 1577. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Akın - Güncel
