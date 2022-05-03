Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu

Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ramazan Bayramı'nda Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'na giden Başkentliler, aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik Parkı'nda bulunan ve çocuklardan büyük ilgi gören lunaparktaki bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Lunaparka kızıyla gelen hemşire Gökçen Akbulut, bayramın ilk gününde akraba ziyaretine gittiklerini belirterek, "Şimdi eğlenme zamanı deyip kızımla beraber biraz vakit geçiriyoruz. Gençlik Parkı'nı tercih ettik. Kızım yaşı gereği burayı çok seviyor. Güzel vakit geçiriyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

Akbulut'un kızı Ayşe Eliz de, "Burada uçan halıya, salıncağa ve uçaklı oyuncaklara bindim. En çok salıncağı, sonra uçan halıyı sevdim. Çünkü çok eğlenceliydi." diye konuştu.

"Çocuklar için çok eğlenceli bir yer"

Bayramın ikinci gününü Başkent Millet Bahçesi'nde kızı ve oğluyla geçirmeyi tercih eden ve özel bir şirkette teknisyen olan Serdar Öcal da bayramlaşmaların ardından çocukları için parka geldiklerini söyledi.

Öcal, "Buraya ilk defa geldik. Çocuklarım burada çeşitli etkinliklerde bulundular. Oynayıp enerjilerini boşaltılar. Park güzel ve büyük bir alan. Çocuklar, gençler ve aileler için güzel bir yer olmuş. Vatana millete hayırlı olsun." dedi. Çocuklar da parkı çok eğlenceli bulduklarını belirtti.

Sağlık sektöründe çalışan Funda Çelik de, yeğeniyle bayram tatilinden faydalanarak bahçeye geldiğini dile getirdi.

Çelik, "Bugün piknik yapmaya geldik. Millet Bahçesi'ne ilk defa geliyorum. Çok güzel, geniş ve çocuklar için çok eğlenceli bir yer. Çocuklarla birlikte ben de eğlendim." dedi.

Yeğeni Elif Ecrin Çelik de, "Parkta piknik yaptık ve ben trambolinde zıplayarak eğlendim." diye konuştu.