Başkent itfaiyesi yeni yılı görev başında karşıladı

Başkentte, itfaiye çalışanları yeni yıla görev başında "merhaba" dedi.

Yeni yıla ailelerinden uzak, vatandaşların güvenliği ve huzuru için görev başında giren Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini AA görüntüledi.

2023 yılını mesaide karşılayan itfaiye ekipleri, mutlu, sağlıklı ve afetsiz bir yıl diledi.

İtfaiye personeli Çisem Mayda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 2 yıl önce başladığını, ilk yılbaşı nöbetini tuttuğunu söyledi.

Yeni yıla görev başında girmenin güzel bir duygu olduğunu aktaran Mayda, "Evimde olmakla burada olmak arasında bir fark yok. Çünkü burada hepimiz bir aileyiz. Biz zaten 7/24 soğuk-sıcak, yağmur çamur demeden Ankaralıların can ve mal güvenliği için her daim buradayız." diye konuştu.

"Sağlıklı, huzurlu ve afetsiz bir yeni yıl diliyorum"

İtfaiye eri Berkay Demirel ise lise ve üniversite eğitimini itfaiye bölümünden mezun olarak tamamladığını, mesleğini çok sevdiğini kaydetti.

Yılbaşına görevi başında anons bekleyerek girdiği için mutlu olduğunu anlatan Demirel, "Burada yılbaşına girmenin evimde veya başka dışarda olmamdan hiçbir farkı yok. Çünkü burada bir canlı imdadına yetişebilecek olmanın sevinci ve umudu paha biçilemezdir. O yüzden burası benim için evimden farksızdır. Sağlıklı, huzurlu ve afetsiz bir yeni yıl diliyorum. Herkese mutlu yıllar." diye konuştu.

Göreve gittikleri araçların önünde toplanan itfaiye ekibi, 2023 yılına "Mutlu yıllar" mesajı vererek girdi.