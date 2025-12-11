Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan mahalle ziyareti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeniyurt Mahallesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, teknik ekibiyle mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Yeniyurt Mahallesi'nde incelemede bulunan Yazıcıoğlu, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerine aralıksız devam edeceğini belirten Yazıcıoğlu, "Mahallelerimizi adım adım gezmeye, hemşehrilerimizin istek ve taleplerini yerinde incelemeye, Tokat'ımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.