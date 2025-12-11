Haberler

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan mahalle ziyareti

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan mahalle ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeniyurt Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeniyurt Mahallesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, teknik ekibiyle mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Yeniyurt Mahallesi'nde incelemede bulunan Yazıcıoğlu, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerine aralıksız devam edeceğini belirten Yazıcıoğlu, "Mahallelerimizi adım adım gezmeye, hemşehrilerimizin istek ve taleplerini yerinde incelemeye, Tokat'ımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Küme düşen takımın taraftarı TFF'ye seslendi: Bizi lige geri alın
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Dev bankada kritik görev değişimi! Yerine geçecek isim belli oldu

Dev bankada kritik görev değişimi! Yerine geçecek isim belli oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
ABD'de 2025'te 85 binden fazla vize iptal edildi

Son 10 yılın rekoru kırıldı, Trump binlerce kişiye kapıyı gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müjdeyi buradan vermek istiyorum' diyerek duyurdu: 2026'da da devam edecek

Erdoğan, "Müjdeyi buradan vermek istiyorum" diyerek duyurdu
title