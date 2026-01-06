Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, babasının kullandığı aracı teslim aldı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun görevdeyken kullandığı makam aracını gerekli bakımlarının yapılmasının ardından teslim aldı.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, bir süre önce babasının valilik yıllarında makam aracı olarak kullandığı cipi, tesadüfen görerek satın aldı. Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı ve 4 aylık restorasyonla yenilenen cipi sanayi sitesinde teslim alan Kemal Yazıcıoğlu, aracı bir süre kullandı.

Başkan Yazıcıoğlu, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun kendisi için müthiş yeni yıl hediyesi olduğunu söyledi.

Tokatlı esnafların arabayı baştan sona yenilediğini anlatan Yazıcıoğlu, "Aracın lastiklerine kadar yenilediler. Tarih yeniden canlandı. 1984-1989 yılları arasında babamın kullandığı makam aracı yıllar sonra oğluna, aileye nasip oldu. Özellikle bu arabaya bakan kıymetli hemşehrimiz 'Bu oğluna yakışır' diye sattı. Belirli periyotlarda belediye makam aracı olarak kullancağız. Kullanmak biraz zor geliyor. İnşallah belirli günlerde kullanacağız. Vatandaşlarımız tekrar Tokat sokaklarında bu arabayı görecekler." dedi.