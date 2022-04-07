BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ALINAN MUTLUAY HEP BİRLİKTE BU KORKU DUVARINI AŞACAĞIZ

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpeklerin birbirini parçalayıp, yedikleri iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen mülkiye başmüfettişleri tarafından 1 Nisan Cuma günü görevden alındı. Kendisine destek için düzenlenen basın açıklamasında konuşan İrfan Mutluay, 'Bu karar ile sindirme, korkutma, yıldırma bekleyenler gerçekten büyük bir yanılgı içindeler. Hep birlikte bu korku duvarını aşacağız' dedi.

Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı'nca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. İddialarla ilgili müfettişlerin yaptığı araştırmanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ile Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur 1 Nisan Cuma günü görevlerinden uzaklaştırıldı. CHP Belediye Meclis Üyesi İrfan Mutluay'ın, başkan yardımcılığı görevinden alınmasına bazı kesimler tepki gösterdi. CHP İl Başkanlığı, görevden alınan İrfan Mutluay'a destek için bugün Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Parti Meclisi Üyesi Doç. Dr. Gökhan Günaydın, CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ile çok sayıda oda ve sendika temsilcisi katıldı.

Çanakkale Belediye Meclis Üyesi CHP'li İrfan Mutluay, yaptığı teşekkür konuşmasında, 'Soruşturmadan kesinlikle rahatsız değilim. Teftiş edilmekten kesinlikle rahatsız değiliz. Onun için soruşturmayla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. 1 Nisan Cuma akşamı görevden alınma kararı bana tebliğ edildikten sonra telefonlarım kilitlendi. Binlerce telefon ve mesaj aldım. Ziyaretime gelenlere ve bugün burada toplanan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. 30 yıllık meslek yaşamım boyunca hiçbir zaman etiket, unvan, makam ve mevki peşinde koşmadım. Yurttaş olarak sorumluluklarımı üstlendim. Örgütlü toplumun bir parçası olarak yaşam alanlarının korunması için, mesleğim için, emek ve demokrasi için sizlerle bir arada bu mücadeleleri verdim. Şu anda belediye meclis üyesi olarak görevime devam ediyorum. Bu görevim de sona erse bile, inanın bir yurttaş olarak Çanakkale, Kazdağları ve Biga Yarımadası için, ülkem ve dünya için, barış, emek ve demokrasi için, yaşanılabilir temiz bir dünya için sonuna kadar aynı kararlılıkla mücadelemi sürdüreceğim. Bu karar ile sindirme, korkutma, yıldırma bekleyenler gerçekten büyük bir yanılgı içindeler. Hep birlikte bu korku duvarını aşacağız. Bundan herkes emin olsun. Dost da düşmanda bunu böyle bilsin. Katılımınız ve desteğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise, şunları kaydetti: 'Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan bir olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen mülkiye başmüfettişleri tarafından acele ile haksız yere görevinden uzaklaştırılmıştır. Bugün bizler burada gerçekler ortaya çıksın diye, yanlış ve haksız dayatmalar kabul görmesin diye, hukuk devleti kuralları işlesin diye buluştuk. Tüm yurttaşlarımızca bilinmeli ve görülmelidir ki siyasi, zorlama bir soruşturma ile haksız yere görevden açığa alınan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı, meslektaşımız, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının değerli üyesi, ziraat mühendisi İrfan Mutluay yalnız değildir'

Diğer konuşmacılar da, İrfan Mutluay'ın yalnız olmadığını belirterek, mücadelesinde sonuna kadar yanında olacaklarını dile getirdi.