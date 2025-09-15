Haberler

Başkan Taşkın, Depremzede Çiftin Düğününde Gelin Arabası Oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, depremzede çift Ensari ve Arzu Kaya'nın düğününde makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti. Çift, bu jestten dolayı Başkan Taşkın'a teşekkür etti.

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Bayram Taşkın, makam aracını dünyaevine giren depremzede çift için süsletip gelin arabası için tahsis etti.

Tekstil sektöründe çalışan Ensari Kaya, sosyal medya üzerinden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a ulaşarak makam aracını düğünlerinde gelin arabası olarak tahsis etmesini istedi. Başkan Taşkın, bu talebi geri çevirmedi. Taşkın, dün, dünyaevine giren Ensari ve Arzu çifti için makam aracını süsleterek düğüne tahsis etti. Ensari ve Arzu Kaya çifti bu jestten ötürü Başkan Taşkın'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
