Başkan Saygılı'dan "çat kapı" ev ziyaretleri - Haberler

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Başkan Saygılı'dan "çat kapı" ev ziyaretleri

Bültenler - Güncel
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Başkan Saygılı'dan 'çat kapı' ev ziyaretleri

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşları "çat kapı" evlerinde ziyaret ediyor.

KIRIKKALE (Bültenler) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinliyor.Saygılı, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli oyuncaklar hediye ediyor.

Kırıkkaleli vatandaşlarla sürekli iç içe olan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıraev ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyorSürekli olarakziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Saygılı, "Çat kapı ziyaretlerimiz her zaman devam ediyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek çözüm buluyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın evlerine de konuk olarak sorunları dinliyor. Vatandaşlarımızın talepleri ile ilgileniyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımız ile iç içeyiz" dedi.

Bültenler / Güncel

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Esnaf, Güncel, Haberler

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