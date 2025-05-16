Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'mobil başkan' uygulaması kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kentsel dönüşüm projeleri ve mahalledeki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçen yıl başlatılan "mobil başkan" uygulaması kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" etkinliğinde vatandaşlarla görüştü.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekibiyle mahalleleri gezerek vatandaşlarla bulaşacaklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada yaptığımız önemli çalışmaların başında yolları açmak, yapılaşmanın önünü açmak ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız geliyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 1. etabı bitirdik, 2. etap bitmek üzere ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine 3. etap çalışmalarımız devam ediyor. Okul ve kentsel dönüşüm alanı arasında yer alan ana caddemiz kaldırımlarıyla yapıldı. 2 okul, cami, Kur'an kursu, kavşaklar, parklar, yollar derken koştur koştur Yıldırım Beyazıt için çalışıyoruz. Şu anda Yıldırım Beyazıt'ta 200'e yakın gecekonduyu kaldırdık. Eksiklikleri de tamamlamaya çalışıyoruz."

Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan ve mahalle sakinleri de yapılan hizmetler için Palancıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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