Başkan Palancıoğlu, ilk kez oruç tutan çocuklarla bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ramazan ayının manevi iklimini çocuklara sevdirmek amacıyla Aydınlıkevler Cami'nde düzenlenen "İlk Orucum, İlk İftarım" programına katılarak, ilk kez oruç tutan çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, ezan vaktini bekleyen çocukların heyecanına ortak oldu.

Palancıoğlu, belediye olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Çocukların bu ülke için çok önemli olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz. Siz ne kadar iyi, ahlaklı ve donanımlı yetişirseniz ülkemiz daha da ileri gider. İçinizden inşallah doktorlar, mühendisler, polisler ve avukatlar gibi birçok meslek sahibi arkadaşlar çıkacak. Sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Oruç tutmayı öğrenmeniz, paylaşmayı ve sabretmeyi küçük yaşta tecrübe etmeniz bizler için çok kıymetli. 18 Akıl Küpü Kütüphanesi yaptık. Bir tane de Aydınlıkevler Mahallemize yapacağız. Bu yaz inşallah temelini atacağız."

Palancıoğlu, programın sonunda çocuklara hediyeler verdi.