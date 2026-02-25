Beypazarı Belediye Başkanı Kasap huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu.

Belediye Başkanı Kasap, eşi Hilal Kasap ve belediye başkan yardımcısı Sezai Tolunay ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Huzurevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bir araya geldiği huzurevi sakinleriyle iftar yapan Kasap, daha sonra onlarla bir süre sohbet etti.

Kasap, yaptığı açıklamada, yaşlıların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Onlar bizleri büyüttü, yürüttü ve okuttular, Büyüklerimize, annemize, babamıza asla kötü davranmamalıyız. Keza, 'cennet annelerin ayakları altındadır' sözünü unutmamalıyız. Onları her zaman hayır dualarını almalıyız." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri de Kasap'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.