Haberler

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, huzurevi sakinleriyle düzenlenen iftar programında bir araya gelerek, yaşlıların önemine vurgu yaptı ve onlarla sohbet etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu.

Belediye Başkanı Kasap, eşi Hilal Kasap ve belediye başkan yardımcısı Sezai Tolunay ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Huzurevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bir araya geldiği huzurevi sakinleriyle iftar yapan Kasap, daha sonra onlarla bir süre sohbet etti.

Kasap, yaptığı açıklamada, yaşlıların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Onlar bizleri büyüttü, yürüttü ve okuttular, Büyüklerimize, annemize, babamıza asla kötü davranmamalıyız. Keza, 'cennet annelerin ayakları altındadır' sözünü unutmamalıyız. Onları her zaman hayır dualarını almalıyız." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri de Kasap'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın

Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın