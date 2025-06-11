Başkan Doğan, Havza'da Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Doğan, Havza'da Vatandaşlarla Buluştu
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza'da düzenlenen halk buluşmasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda, Havza'da hayata geçirilecek yatırımlar ve vatandaş talepleri ele alındı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza'da düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmasına katıldı.

Doğan, Havza Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat İkiz ile görüştü.

Ardından Doğan, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı ve Havza Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda, Havza'da hayata geçirilecek yatırımlar ele alındı, muhtarların ve vatandaşların talepleri dinlendi.

İlçelerin gelişiminin Samsun'un, dolayısıyla Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Doğan, "Havza'yı daha ileri taşıyacağız ki Samsun daha ileri gitsin, Samsun daha ileri gitsin ki ülkemiz daha ileri olsun." dedi.

Doğan, vatandaşla birebir temas kurarak yerel yönetim anlayışını güçlendirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk da katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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