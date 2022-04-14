Başkan Büyükakın, ''Samimiyetimizi vatandaşımız görüyor''

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Şalgam, Erzincanlılar Dernek Başkanı Mehmet Akkılıç, Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Yığılcalılar Dernek Başkanı Nezih Erdem ile yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Bir kez daha "Ramazan ayının hepimizi rahmetiyle kuşatsın, ihsanıyla donatsın" diyerek konuklarıyla sohbet eden Başkan Büyükakın, "Hasta ve yaşlı hizmetlerimiz ile yüzleri güldürmeye hastaya da bakana da kolaylık sağlamaya devam edeceğiz. Yemek hazırlamakta zorluk çeken 580 hanemizde ki yaşlı, hasta ve engellilerimize iftar ve sahur yemeği ulaştırıyoruz." dedi.

"YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Konuklarıyla üretimden ve kalkınma konuları hakkında da görüşen Başkan Büyükakın, "Kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin devamı için kadın, engelli ve genç çiftçiler başta olmak üzere "Fikir Projesi" ile gelen kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği sağlayacağız. Bunu projemizi çok önemsiyoruz. Üretim konusunda adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti. Sivil Toplum kuruluşlarının kente dair öneminden de bahsedildiği görüşmelerde, Büyükşehir Belediyesi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı'na da değinildi.

"HER ALANINA DOKUNMAYA AZAMİ DERECE DİKKAT EDİYORUZ"

YEDEP projesinin çok önemli olduğunu da söyleyen Başkan Büyükakın, "Sivil Toplum kuruluşlarımızın bu programdan faydalanmasını arzu ediyorum. İnşallah kent için çok güzel projeler üretilecek. Bu sayede şehrimize dair yeni değerler ortaya çıkacaktır. Tabi biz gerek alt ve üst yapı gerekse destekleme projeleri gibi hayatın her alanına dokunmaya azami derece dikkat ediyoruz. Bunu yaparken de samimiyetle yapıyoruz. Biz bu şekilde çalıştıkça ve gayret ettikçe vatandaşımızda samimiyetimizi biliyor, görüyor ve hissediyor" ifadelerini de sarf etti. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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