Başkan Arı, Nevşehir'de Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentin çeşitli noktalarında belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, 2000 Evler Mahallesi'nde Gazi Caddesi, 47. Yol, Yunus Koca Sokak ve çevresinde yürütülen altyapı, asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Arı, işçilerle görüştü.

Çevredeki iş yerlerini de ziyaret eden Arı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşın taleplerini dinleyen Arı, belediye olarak hayata geçirmeyi planladıkları uygulamalarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Raşitbey Mahallesi'ndeki Kapadokya Su ve Işık Sahnesi Gösteri Havuzuna geçen Arı, tamamlanan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Arı, buradaki vatandaşlarla da görüştü.