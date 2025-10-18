Başkan Arı, Muhtarlar Günü’nde Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Arı, Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Muhtarların gününü kutlayan Arı, muhtarlarla yakın mesai arkadaşı olduklarını, vatandaşın hizmetle buluşturulmasında birlikte emek harcadıklarını belirtti.

Mahalle muhtarlarının kent sakinlerinin sesi olduğunu ifade eden Arı, "Nevşehir'i kalkındırmak, geliştirmek ve geleceğe taşımak için muhtarlarımızla her zaman işbirliği içerisindeyiz. Yatırımlar noktasında aldığımız kararlarda onların fikir ve düşüncelerine önem veriyoruz. Muhtarlarımızı yol arkadaşı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Program, muhtarlara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.