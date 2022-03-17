Başkan Altay: "Çatalhöyük'ün Dünyada Daha Fazla Tanınması İçin Çalışıyoruz"

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı Anadolu'nun turizm başkenti yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, son dönemde bu konuya katkı sağlayacak vizyon projelerin yapımının devam ettiğini dile getirdi.

Şehrin yarınlarına büyük izler bırakacak önemli yatırımlardan birinin de Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Yaklaşık 10 bin yıla yakın geçmişi ile dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Çatalhöyük'te Tanıtım Ve Karşılama Merkezi yükselmeye devam ediyor. Burayı her yıl ülkemizden ve dünyadan binlerce araştırmacı ve turist ziyaret ediyor. Bu önemli merkezi dünyaya daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz. Ziyarete gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizi yüzde 70 oranında tamamladık. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak dikkat çeken Çatalhöyük'ün tanıtımına ve şehrimize değer katacak merkezi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nde 28.500 metrekare proje alanında kapalı ve açık alanlar, otobüs ve araç parkları bulunacak.

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