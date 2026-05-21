Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte bölge beyaza bürünürken, kış manzaraları oluştu. Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur