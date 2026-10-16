Başiskele'de selde kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı

Başiskele'de selde kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de sel sularına kapılıp kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedeni, İzmit Körfezi'nin Yarımca açıklarında bulundu. Deniz polisi ekiplerince sudan çıkarılan Gedikli'nin bedeni morga kaldırıldı; sel sularıyla denize sürüklendiği değerlendiriliyor.
CESEDİ BULUNDU
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli'nin, deniz polisi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin Yarımca açıklarında denizde cansız bedeni bulundu. Gedikli'nin sel sularıyla dereden denize sürüklendiği değerlendiriliyor. Deniz polisi ekipleri tarafından sudan çıkarılan Gedikli'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı