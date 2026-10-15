Başiskele'de iddiaya göre sel sularına kapılan kişi için AFAD ve itfaiye arama başlattı

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SEL SULARINA KAPILAN KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar mevkisinde iddiaya göre dün akşam saatlerinde barakasında bulunan eşyalarını sel riskine karşı kurtarmak isteyen eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli, derenin taşmasının ardından sel sularına kapıldı. Gedikli'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri sel sularının bulunduğu hat boyunca arama çalışması başlattı.

Sude KALYONCUOĞLU/BAŞİSKELE (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı