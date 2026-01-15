Haberler

Disk Basın-İş: "Gazeteci Nedim Oruç Derhal Serbest Bırakılmalıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİSK Basın-İş, Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç'un Cizre'de polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmasını kınadı ve gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada, Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç'un Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı belirtilerek, "Basın emekçilerinin darp edilerek gözaltına alınmasını kınıyor, bu durumun aynı zamanda toplumun haber alma hakkına müdahale olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Gazeteci Nedim Oruç derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesi kullanıldı.

DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç'un gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç, dün akşam saatlerinde haber takibi sırasında polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Nedim Oruç, önceki günlerde de haber takibi yaptığı sırada hem darp edilmiş hem de haber takibi yapması engellenmişti. Basın emekçilerinin darp edilerek gözaltına alınmasını kınıyor, bu durumun aynı zamanda toplumun haber alma hakkına müdahale olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Gazetecilerin gözaltına alınması da, toplumun haber alma hakkının engellenmesi de kabul edilemez. Gazeteci Nedim Oruç derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak

Meclis'ten geçti! Trafikte artık bunu yapanın cebi fena yanacak
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı