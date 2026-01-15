Disk Basın-İş: "Gazeteci Nedim Oruç Derhal Serbest Bırakılmalıdır"

(ANKARA) - DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada, Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç'un Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı belirtilerek, "Basın emekçilerinin darp edilerek gözaltına alınmasını kınıyor, bu durumun aynı zamanda toplumun haber alma hakkına müdahale olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Gazeteci Nedim Oruç derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesi kullanıldı.

DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç'un gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç, dün akşam saatlerinde haber takibi sırasında polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Nedim Oruç, önceki günlerde de haber takibi yaptığı sırada hem darp edilmiş hem de haber takibi yapması engellenmişti. Basın emekçilerinin darp edilerek gözaltına alınmasını kınıyor, bu durumun aynı zamanda toplumun haber alma hakkına müdahale olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Gazetecilerin gözaltına alınması da, toplumun haber alma hakkının engellenmesi de kabul edilemez. Gazeteci Nedim Oruç derhal serbest bırakılmalıdır."