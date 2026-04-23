Başçiftlik Belediyesi 3. Çocuk Festivali düzenledi
Başçiftlik Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çocuklara yönelik 3. Çocuk Festivali'ni düzenledi. Festivalde ebru sanatı, Türk tiyatrosu ve birçok eğlenceli etkinlik gerçekleştirildi.
Başçiftlik Gençlik ve Spor Salonunda gerçekleştirilen festivalde ebru sanatı yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, Hacivat Karagöz gösterimi, çocuk oyunları, kukla gösterisi ve çeşitli etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlendi.
Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Erkut Aymak