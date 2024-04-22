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Başçiftlik Kaymakamı Makamını Çocuklara Devretti

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Başçiftlik Kaymakam Vekili İsmail Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak çocuklara devretti. Kaymakam Yüksel, kendisini ziyarete gelen Başçiftlik İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Deniz Ünaldı'yı ve arkadaşlarını makamında misafir etti. Ziyarette Yüksel, temsili olarak makam koltuğunu Deniz Ünaldı'ya devretti. Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat da 1. Sınıf öğrencisi Defne Ada Tanrıverdi'ye makamını teslim etti. Bolat, çocukların bayramını kutladı.

Başçiftlik Kaymakam Vekili İsmail Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak çocuklara devretti.

Kaymakam Yüksel, kendisini ziyarete gelen Başçiftlik İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Deniz Ünaldı'yı ve arkadaşlarını makamında misafir etti.

Ziyarette Yüksel, temsili olarak makam koltuğunu Deniz Ünaldı'ya devretti.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat da 1. Sınıf öğrencisi Defne Ada Tanrıverdi'ye makamını teslim etti.

Bolat, yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamlara oturmaları her ne kadar sembolik bile olsa, onların dile getirdikleri sorunların çözümü bizim için önem arz etmektedir. Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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